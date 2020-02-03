«Будем давить, чтобы выплаты были больше»: Украина потребует увеличения компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Киев потребует от Тегерана повысить компенсации погибшим в результате авиакатастрофы Boeing 737. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Иран предлагает выплатить семьям жертв трагедии по $80 тыс. Кроме того, Зеленский утверждает, что украинским специалистам не предоставляли доступ к месту крушения, а иранские власти сразу были осведомлены о причинах крушения самолёта. Однако эти слова противоречат предыдущим заявлениям президента Украины, который ранее поблагодарил иранских коллег за сотрудничество и предоставленные данные.

Иран предлагал выплатить семьям погибшим в авиакатастрофе с украинским Boeing по $80 тыс., однако получил отказ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет добиваться более высокой компенсации.

«Они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё работы нет и ребёнку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — приводит его слова ТСН.

Зеленский также рассказал, что Киев заплатил семьям погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс). Другая часть выплат проходит через компанию-владельца сбитого самолёта «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и страховые компании.

«Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время всё будет», — подчеркнул президент Украины.

Крушение Boeing 737-800 авиакомпании МАУ под Тегераном произошло в ночь на 8 января. В это время Иран проводил операцию «Мученик Сулеймани» — вооружённые силы Исламской Республики наносили удары по американским военным объектам в регионе в ответ на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.

Согласно позиции ИРИ, армия республики была приведена в боевую готовность из-за опасений атаки со стороны США. В связи с этим ПВО Ирана нанесли ошибочный удар по гражданскому лайнеру. В результате трагедии погибли все 176 человек, находившихся на борту, включая девять членов экипажа.

Большинство пассажиров были иранцами — 81 человека. 57 были канадскими поданными, 13 — гражданами Афганистана, десять — Швеции. Также на борту были четыре британца и 11 украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

«Не могли найти много частей самолёта»

О том, что причиной крушения стал удар ракеты, Иран заявил 11 января. До того времени прорабатывались различные версии произошедшего. Как утверждает Зеленский, Тегеран с самого начала знал о том, что причиной трагедии стал именно удар ракеты.

«Публикация новой записи переговоров диспетчера аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании, который видел запуск и попадание ракеты в борт МАУ доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что самолёт сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития», — подчеркнул глава Украины.

Он утверждает, что запись разговора диспетчера и пилота попала в распоряжение Киева «благодаря спецслужбам». При этом он рассказал, что у украинских специалистов, прибывших к месту аварии, возникали сложности в работе.

«Нас поразило, что в первый день у них никуда не было доступа. Они не могли найти много частей самолета — не было кабины, не было сидений. А по сиденьям в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке. Это могла быть ракета или что-то могло быть занесено в самолет. Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета», — сказал он.

Стоит отметить, что ранее украинский президент по-другому оценивал условия, создаваемые Ираном для проведения всестороннего расследования катастрофы. 9 января Зеленский писал в Twitter, что «благодарен Ирану за готовность сотрудничать и предоставить быстрый доступ украинским специалистам ко всем необходимым данным».

Мав телефонну розмову з @HassanRouhani. Вдячний Ірану за готовність співпрацювати та надати швидкий доступ українським фахівцям до всіх необхідних даних. Глибокі співчуття сім'ям і родичам усіх іранців, які загинули в авіакатастрофі в Тегерані. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2020

О том, что у украинских специалистов был полный доступ к месту падения самолёта и его обломкам, говорил и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы получили доступ как к деталям самолёта, к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к чёрным ящикам. Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полётами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — говорил он 10 января.

Иранское расследование

Иран проводит собственное расследование в связи с трагедией. Военный, который сбил Boeing, был заключён в тюрьму. Об этом 25 января рассказал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Он ответил на вопрос, почему Иран признал вину военных в крушении лайнера спустя три дня после катастрофы, сказав, что «это была сложная ситуация в сложное время».

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — сказал он в интервью Spiegel.

О задержаниях в Иране в рамках дела о крушении самолёта стало известно 14 января. Президент страны Хасан Рухани заверил, что каждый причастный к этой трагедии будет наказан.

«Каждый, кого следует наказать, должен быть наказан. Судебной системе следует сформировать специальный суд с участием высокопоставленного судьи и десятков экспертов… За процессом будет следить весь мир», — приводит его слова издание The New Arab.