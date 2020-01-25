Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме

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Иранский военнослужащий, который по ошибке сбил украинский самолёт над Тегераном 8 января, в настоящее время находится в тюрьме. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме
  • Reuters

По словам главы ведомства, ситуация произошла в «сложное время».

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолёт. До сегодняшнего дня они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за атаку, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолёт, сейчас в тюрьме», — сказал Зариф в интервью Der Spiegel.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.

В результате авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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