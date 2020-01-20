На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского. 

В ходе беседы украинский лидер подчеркнул, что Украина имеет все необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения расшифровки.

«Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки чёрных ящиков. Стороны согласились, что все остатки самолёта, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину», — указывается в сообщении.

Вместе с этим во время переговоров поднимался вопрос компенсаций родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что в Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить