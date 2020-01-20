На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

В ходе беседы украинский лидер подчеркнул, что Украина имеет все необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения расшифровки.

«Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки чёрных ящиков. Стороны согласились, что все остатки самолёта, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину», — указывается в сообщении.

Вместе с этим во время переговоров поднимался вопрос компенсаций родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что в Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.