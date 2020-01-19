В Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу

Окончательное решение об отправке бортовых самописцев сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолёта Boeing 737 за границу Ираном не принято.

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передаёт IRNA.

По его словам, в настоящее время иранские эксперты изучают чёрный ящик потерпевшего крушение самолёта.

«Пока не принято решение отправить их в другую страну», — сказал он.

Ранее Резайефар сообщил, что бортовые самописцы сбитого лайнера будут переданы Украине.

Отмечалось, что иранская сторона повторно провела консультации с экспертами с Украины и подтвердила, что «чёрные ящики в Иране расшифровать невозможно».

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.