Украина повторно просит Иран предоставить бортовые самописцы Boeing

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Офис генерального прокурора Украины повторно обратился к Ирану с просьбой предоставить бортовые самописцы сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737.
Украина повторно просит Иран предоставить бортовые самописцы Boeing
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что 17 января «офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолёта Boeing 737 рейса PS752 Тегеран — Киев».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Ирана передать на Украину чёрные ящики.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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