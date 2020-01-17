Украина повторно просит Иран предоставить бортовые самописцы Boeing
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что 17 января «офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолёта Boeing 737 рейса PS752 Тегеран — Киев».
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Ирана передать на Украину чёрные ящики.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.