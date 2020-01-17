Иран заявил о готовности передать Украине чёрные ящики Boeing
- Reuters
По его словам, совместная команда по расследованию, в которую войдут иранская, канадская и украинская стороны, получат доступ к бортовым самописцам на месте трагедии.
«После этого отдельная иранская сторона готова передать чёрные ящики Украине», — цитирует его «Громадське».
По словам Пристайко, это «соответствует международным нормам». При этом министр отметил, что Украина требует «отдать чёрные ящики ей сразу».
Ранее Иран заявил о готовности передать Украине тела погибших в авиакатастрофе с Boeing.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.