Иран заявил о готовности передать Украине чёрные ящики Boeing

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Иранская сторона сообщила о готовности передать на Украину чёрные ящики сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в Верховной раде.
Иран заявил о готовности передать Украине чёрные ящики Boeing
  • Reuters

По его словам, совместная команда по расследованию, в которую войдут иранская, канадская и украинская стороны, получат доступ к бортовым самописцам на месте трагедии.

«После этого отдельная иранская сторона готова передать чёрные ящики Украине», — цитирует его «Громадське».

По словам Пристайко, это «соответствует международным нормам». При этом министр отметил, что Украина требует «отдать чёрные ящики ей сразу».

Ранее Иран заявил о готовности передать Украине тела погибших в авиакатастрофе с Boeing.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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