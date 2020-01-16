Иран заявил о готовности передать Украине погибших в авиакатастрофе
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что вместе с этим иранский министр добавил, что Тегеран примет помощь Киева в расшифровке чёрного ящика.
«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке чёрного ящика», — указывается в заявлении.
Пристайко, в свою очередь, поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолёта.
Ранее главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров украинского самолёта, который был сбит над Тегераном.
Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.