Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый самолёт

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Главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров украинского самолёта, который был сбит над Тегераном.
Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый самолёт
  • Reuters

«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших», — говорится в совместном заявлении министров. Текст документа приводит РИА Новости.

Главы МИД также призвали Иран провести тщательное расследование катастрофы.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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