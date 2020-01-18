Иран подтвердил планы передать Киеву чёрные ящики Boeing

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что бортовые самописцы сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолёта Boeing 737 будут переданы Украине.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его словам, иранская сторона повторно провела консультации с экспертами с Украины и подтвердила, что «чёрные ящики в Иране расшифровать невозможно».

«Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну», — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, при помощи экспертов из Франции, Канады и США будет предпринята попытка расшифровать самописцы в Киеве. Если эта попытка окажется безуспешной, то чёрные ящики направят во Францию.

Ранее офис генерального прокурора Украины повторно обратился к Ирану с просьбой предоставить бортовые самописцы сбитого Boeing 737.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.