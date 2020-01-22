Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
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Об этом сообщает FARS.
По словам министра, в настоящее время «ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
В результате авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.