Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране

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Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами заявил, что расшифровка записей чёрных ящиков разбившегося украинского самолёта будет проходить в Иране.
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
  • © Reuters

Об этом сообщает FARS.

По словам министра, в настоящее время «ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.

В результате авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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