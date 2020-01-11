Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

Короткая ссылка
Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
  • © Reuters

Он отметил, что родные жертв авиакатастрофы получат компенсации от «Международных авиалиний Украины», а также страховых компаний.

«Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии», — заявил Гончарук в своём видеообращении в Facebook.

Украинский премьер также пообещал оказать украинцам юридическое содействие в подготовке исковых заявлений.

«Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны», — заверил глава правительства Украины.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации пообещал, что все ответственные за крушение украинского самолёта в Тегеране понесут наказание.

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал направить на Украину спецпредставителя для официального выражения сожаления в связи с ЧП с украинским лайнером, который был по ошибке сбит иранскими военными в Тегеране.

Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта, погибли 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить