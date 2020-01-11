Рухани направит на Украину спецпредставителя в связи с авиакатастрофой
- Reuters
Об этом говорится на сайте иранского лидера.
«В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства», — сказал Рухани.
Также он сообщил, что дал министру иностранных дел Ирана распоряжение находиться в постоянной связи с украинским коллегой и продолжать сотрудничество по вопросу инцидента.
Ранее сообщалось, что Рухани обсудил с Зеленским авиакатастрофу в Тегеране.
Крушение пассажирского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 произошло 8 января вскоре после взлёта, погибли 176 человек.
11 января Иран признал, что лайнер был сбит в результате человеческой ошибки.
Как пояснил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.