Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing

Украинская сторона будет требовать от Ирана большую сумму в качестве компенсации за сбитый пассажирский самолёт, чем было предложено Тегераном. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Иран предложил «сразу $80 тысяч семье каждого погибшего».

«Но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё работы нет и ребёнку надо в институт поступать, $80 тысяч — это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — сказал Зеленский в интервью ТСН.

Ранее на Украине заявили, что Иран пока не оказывает необходимого содействия Киеву в получении вещественных доказательств и возможности допроса подозреваемых в рамках уголовного дела о сбитом в Тегеране украинском Boeing.

По словам украинского генпрокурора Руслана Рябошапки, украинская сторона несколько раз направляла запросы правительству и Генпрокуратуре Ирана для участия в расследовании дела.

Авиакатастрофа произошла 8 января, погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.