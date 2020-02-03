Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing

Короткая ссылка
Украинская сторона будет требовать от Ирана большую сумму в качестве компенсации за сбитый пассажирский самолёт, чем было предложено Тегераном. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing
  • globallookpress.com

По словам главы государства, Иран предложил «сразу $80 тысяч семье каждого погибшего».

«Но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё работы нет и ребёнку надо в институт поступать, $80 тысяч — это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — сказал Зеленский в интервью ТСН.

Ранее на Украине заявили, что Иран пока не оказывает необходимого содействия Киеву в получении вещественных доказательств и возможности допроса подозреваемых в рамках уголовного дела о сбитом в Тегеране украинском Boeing.

По словам украинского генпрокурора Руслана Рябошапки, украинская сторона несколько раз направляла запросы правительству и Генпрокуратуре Ирана для участия в расследовании дела.

Авиакатастрофа произошла 8 января, погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить