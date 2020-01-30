В Киеве назвали недостаточным содействие Ирана по делу о сбитом Boeing
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По его словам, украинская сторона несколько раз направляла запросы правительству и Генпрокуратуре Ирана для участия в расследовании дела.
«Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определённого ряда людей, о получении определённых вещественных доказательств, в том числе фрагментов самолёта. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.
Он также рассказал об активном взаимодействии с представителями тех стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы в Тегеране, по вопросам создания международной следственной группы для расследования обстоятельств крушения украинского самолёта.
«Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы», — сообщил генпрокурор Украины.
Ранее в Организации гражданской авиации Ирана подтвердили, что Boeing «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух» малого радиуса действия из зенитного ракетного комплекса «Toр-M1».
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами передачу Киеву чёрных ящиков самолёта для расшифровки.
Авиакатастрофа произошла 8 января, погибли все находившиеся на борту 176 человек.
11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.