«Каждый, кого следует наказать, должен быть наказан»: в Иране прошли аресты по делу о сбитом украинском Boeing

В Иране прошли аресты по делу о катастрофе украинского Boeing 737-800, сбитого по ошибке силами ПВО исламской республики. Об этом сообщили в Верховном суде ИРИ. При этом президент страны Хасан Рухани заявил, что все виновные в инциденте должны предстать перед правосудием, а также отметил, что за процессом «будет следить весь мир». Трагедия произошла утром 8 января. На борту разбившегося самолёта находились 176 человек, все они погибли.

В Иране начались задержания в рамках расследования дела о крушении пассажирского Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который был по ошибке сбит силами противовоздушной обороны исламской республики.

Как сообщил в эфире национального телевидения официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Эсмаили, в генштабе Вооруженных сил ИРИ сформирована комиссия по расследованию катастрофы. По его словам, уже представлен первый отчёт.

«Было проведено тщательное расследование, и некоторые лица уже арестованы», — заявил Эсмаили.

Вместе с тем президент исламской республики Хасан Рухани в ходе телевизионного обращения указал, что все виновные в инциденте должны понести наказание.

«В данном случае для нашего народа очень важно, чтобы любой, кто провинился или проявил халатность на любом уровне, предстал перед правосудием», — заявил Рухани в телеобращении, цитаты из которого приводит издание The New Arab.

По его словам, должна быть создана отдельная судебная структура для рассмотрения обстоятельств дела о сбитом самолёте.

«Каждый, кого следует наказать, должен быть наказан. Судебной системе следует сформировать специальный суд с участием высокопоставленного судьи и десятков экспертов... За процессом будет следить весь мир», — подчеркнул президент ИРИ.

Напомним, в среду, 8 января, в 2:42 UTC (5:42 мск) из международного аэропорта имени имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран — Киев «Международных авиалиний Украины» (МАУ). На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Спустя две минуты данные от авиалайнера поступать перестали.

Сначала появилась информация о том, что авиакатастрофа якобы произошла из-за «возгорания двигателя по причине технической неисправности». Как отмечалось в предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном 9 января, лайнер загорелся ещё в воздухе, а пилоты не сообщали о нештатной ситуации на борту.

Спустя сутки власти западных стран — Канады, Великобритании и США — со ссылкой на разведданные начали сообщать о том, что Boeing 737-800 мог быть сбит иранской ракетой «земля — воздух». При этом Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала «воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования».

Уже 11 января власти ИРИ в ходе внутреннего расследования Вооружённых сил выяснили, что к авиакатастрофе привела выпущенная из-за человеческой ошибки ракета. Полную ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей Исламской революции. По словам бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, командующего Военно-космическими силами КСИР, система ПВО идентифицировала самолёт как «крылатую ракету».

«Гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации​​​. Я узнал об этом в среду утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать», — пояснял Хаджизаде, комментируя задержку в оглашении причин трагедии.

Иранские силы ПВО были приведены в состояние высшей боевой готовности в связи с угрозами со стороны президента США Дональда Трампа нанести удары по 52 объектам на территории страны.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром 8 января, вскоре после того, как Иран провёл операцию под названием «Мученик Сулеймани». Вооружённые силы ИРИ нанесли серию ракетных ударов по американским военным объектам в соседнем Ираке. Таким образом Тегеран отреагировал на авиаудар американских военных, в результате которого погиб генерал КСИР Касем Сулеймани.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, убийство иранского военачальника «выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки» и является «кульминацией противоправных действий» Вашингтона. 14 января в Тегеране сообщили о намерении привлечь американские власти и военных к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство Сулеймани.

Между тем президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне возложил вину за крушение самолёта на власти Ирана, поскольку они не закрыли своё воздушное пространство.

«Они нарушили свои международные соглашения, не выполнили главную функцию — не обеспечили безопасность. Мы обеспечили, а они нет», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».