Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США.

«Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани — официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке», — сказал Лавров.

По его словам, подобное выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил о легитимности убийства иранского генерала Касема Сулеймани с юридической точки зрения.

Сулеймани был убит 3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке.