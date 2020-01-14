Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США.
Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США
  • © РИА Новости / ТАСС/POOL

«Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани — официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке», — сказал Лавров.

По его словам, подобное выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил о легитимности убийства иранского генерала Касема Сулеймани с юридической точки зрения. 

Сулеймани был убит 3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке.

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