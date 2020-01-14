Генпрокурор США назвал убийство Сулеймани легитимным

Генпрокурор США Уильям Барр заявил о легитимности убийства иранского генерала Касема Сулеймани с юридической точки зрения.

Как информирует ТАСС, на вопрос журналистов о том, была ли принята во внимание при отдаче американским лидером Дональдом Трампом приказа о нанесении удара по Сулеймани позиция ведомства, Барр заявил, что «с Министерством юстиции проконсультировались».

По его словам, у президента были полномочия на такие действия.

«Сулеймани определённо являлся легитимной военной целью... Это был легитимный акт самообороны», — сказал Барр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только экс-главарь террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен убил больше американцев, чем Сулеймани.

3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани.

Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

13 января стало известно, что власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.