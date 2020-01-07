В США рассказали о готовности к ответу Ирана на убийство Сулеймани

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Вашингтон готов к ответу Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
В США рассказали о готовности к ответу Ирана на убийство Сулеймани
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«Мы не знаем, какой будет ответ со стороны Ирана, но совершенно очевидно, что мы к нему готовы... Если они решат предпринять ответные действия, то, как заявил президент Трамп, мы готовы к этому. Наши вооружённые силы находятся в состоянии готовности, и мы следим за ситуацией. Президент заявил, что мы не стремимся к эскалации, но посмотрим, что будет дальше», — приводит ТАСС её слова.

4 января госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства генерала Сулеймани.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани назвал убийство военачальника выбором Соединёнными Штатами опасного для Ближнего Востока пути.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

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