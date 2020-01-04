Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. — RT) силы», — сказал Помпео в интервью телеканалу Iran International.

Он отметил, что операция по ликвидации иранского генерала Сулеймани стала ответом на гибель американского контрактника в результате атаки на военную базу Соединённых Штатов в Ираке 27 декабря.

«Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали всё возможное, чтобы не допустить их. Мы продолжим реагировать. Мы заставим (Иран. — RT) платить по счетам», — заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон продолжает создавать крупную коалицию по защите своих интересов на Ближнем Востоке, в ней будут состоять Израиль и американские партнёры в Персидском заливе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию в Ираке после убийства Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.