Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. — RT) силы», — сказал Помпео в интервью телеканалу Iran International.

Он отметил, что операция по ликвидации иранского генерала Сулеймани стала ответом на гибель американского контрактника в результате атаки на военную базу Соединённых Штатов в Ираке 27 декабря.

«Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали всё возможное, чтобы не допустить их. Мы продолжим реагировать. Мы заставим (Иран. — RT) платить по счетам», — заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон продолжает создавать крупную коалицию по защите своих интересов на Ближнем Востоке, в ней будут состоять Израиль и американские партнёры в Персидском заливе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию в Ираке после убийства Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить