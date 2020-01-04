Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
«Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. — RT) силы», — сказал Помпео в интервью телеканалу Iran International.
Он отметил, что операция по ликвидации иранского генерала Сулеймани стала ответом на гибель американского контрактника в результате атаки на военную базу Соединённых Штатов в Ираке 27 декабря.
«Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали всё возможное, чтобы не допустить их. Мы продолжим реагировать. Мы заставим (Иран. — RT) платить по счетам», — заявил Помпео.
По его словам, Вашингтон продолжает создавать крупную коалицию по защите своих интересов на Ближнем Востоке, в ней будут состоять Израиль и американские партнёры в Персидском заливе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию в Ираке после убийства Сулеймани.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.