Рухани назвал убийство Сулеймани выбором США опасного пути

Президент Ирана Хасан Рухани назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке американскими военными выбором Соединёнными Штатами опасного для Ближнего Востока пути.

Об этом он сказал на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Тегеране, сообщает сайт иранского лидера.

«К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультации и координация дружественных стран», — сказал Рухани, призвав осудить «государственный терроризм» США.

По его словам, Соединённые Штаты «самым преступным образом» убили генерала Сулеймани, который «олицетворял мировую борьбу с терроризмом».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства генерала Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

Рухани назвал убийство иранского генерала тяжелейшим преступлением США.