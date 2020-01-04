Рухани назвал убийство Сулеймани выбором США опасного пути
- Reuters
Об этом он сказал на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Тегеране, сообщает сайт иранского лидера.
«К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультации и координация дружественных стран», — сказал Рухани, призвав осудить «государственный терроризм» США.
По его словам, Соединённые Штаты «самым преступным образом» убили генерала Сулеймани, который «олицетворял мировую борьбу с терроризмом».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства генерала Сулеймани.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.
Рухани назвал убийство иранского генерала тяжелейшим преступлением США.