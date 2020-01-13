Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

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Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
  • Reuters

Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.

«Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими органами», — сказал он.

По его словам, иранской стороне необходимо сделать так, чтобы Трамп стал главным подозреваемым.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

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