Минский торг: почему Белоруссия закупила партию нефти из Норвегии

«Белорусская нефтяная компания» приобрела партию нефти марки Johan Sverdrup в объёме 80 тыс тонн нефти. Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», поставка будет осуществлена через литовский порт Клайпеда в среду, 22 января. Ранее в Минске говорили о направлении коммерческих предложений по импорту сырья ряду государств. Как полагают эксперты, подобный шаг белорусской стороны может быть разовым, поскольку закупка и транспортировка нефти обойдётся Минску дороже, чем при наличии договорённости с Россией.

Белоруссия закупила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объёме 80 тыс. тонн. Сделку осуществила «Белорусская нефтяная компания» (БНК), ответственная за экспорт белорусских нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

«Для новополоцкого НПЗ «Нафтан» закуплена партия норвежской нефти в объёме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января», — говорится в сообщении.

«Нафтан» принимает поступающую из России нефть и производит различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Как говорится на сайте компании, свыше 60% продукции в настоящее время уходит за рубеж.

14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск направил ряду государств коммерческие предложения по импорту нефти. По его словам, представители БНК ведут переговоры практически круглые сутки.

«Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — пояснял он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил о возможности поиска альтернативных источников поставок, если Москва и Минск не придут к консенсусу относительно цены на энергоресурсы. Как отмечал источник РИА Новости, белорусская сторона не намерена платить рыночную стоимость нефти, несмотря на то, что поставки будут дешевле, чем импорт из других стран.

«Это политическое решение»

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, заключённую белорусской стороной сделку о закупке норвежской нефти вряд ли можно считать дальновидной и продуманной, в частности, из-за транспортной доставки сырья.

«Дело в том, что из Клайпеды доставить нефть в Белоруссию имеется только один способ — это железнодорожные цистерны, безусловно, это дороже, чем трубопроводный транспорт. Уже по этой простой логистической причине — цена будет выше, чем другая. Она поставляется с целью переработки в нефтепродукты, значит, возрастёт цена сырья для переработки... Вот здесь уже надо белорусским экспертам и специалистам садиться с карандашом в руках и посчитать, сколько они потеряют в доходах от поставки этой нефти и сколько они получают дохода от поставок российской, но по ценам рынка. Поэтому здесь, наверное, напрашивается слово «каприз» со стороны Белоруссии, но мне кажется, со временем ситуация нормализуется», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что действия Минска обусловлены политическими, а не экономическими соображениями.

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«Мне кажется, что это, конечно, политическое решение. Для Минска это стало огромной проблемой. Они очень долго пытаются давить на Россию с целью получить выгодные условия на поставку нефти. У нас происходит налоговый манёвр, и с каждым годом цена нефти для белорусов возрастает, и они хотят получать компенсации из российского бюджета за подорожание нефти — одним из рычагов давления Минск видит переход на другие источники поставки нефти», — заметил он.

По его мнению, белорусская сторона долго говорила об «угрозе» перехода к диверсификации поставок и осуществила её договоренностью об одной партии.

«У Белоруссии был опыт, когда они закупали танкер нефти в Иране, но в итоге он в республику не приходил, задержался где-то в Германии или в Польше, там перерабатывался, то есть белорусская компания выступала в качестве трейдера. Сейчас, скорее всего, действительно танкер пройдёт, и мы увидим повторение истории 10-летней давности, когда Белоруссия закупала венесуэльскую нефть. То есть вся эта история, мы её проходили. По мере того, как будет выходить статистика за январь, мы увидим, сколько стоила норвежская нефть по сравнению с российской нефтью. И я уверен, что будет такая же история, как и 10 лет назад, когда венесуэльская стоила в два раза дороже, чем российские поставки, здесь может не в два раза, но долларов на 20-25 с каждого барреля будет норвежская нефть дороже», — констатировал Юшков в беседе с RT.

Вместе с тем отметим, что в понедельник, 20 января, Белоруссия и Россия достигли договорённости о подходах и методике компенсации за грязную нефть в магистрали «Дружба». Об этом стало известно после завершения встречи между и. о. зампреда российского правительства Дмитрием Козаком и вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко. В декабре 2019-го белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявлял, что Минск рассчитывает на $70 млн.

Напомним, в апреле 2019 года Белоруссия объявила о временном прекращении импорта нефти из России по нефтемагистрали «Дружба» в связи с ухудшением её качества. Российская «Транснефть» признала факт поставки некачественного сырья. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о завершении кризиса с поставками нефти.