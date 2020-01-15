Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

В Минэнерго Казахстана сообщили, что страна получила от Белоруссии запрос на поставку нефти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Казахстана Нурлана Ногаева.

«Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», — сказал он.

Министр добавил, что данная сделка возможна при условии экономической выгоды для казахстанских компаний.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Позднее официальный представитель Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.