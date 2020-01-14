В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

Короткая ссылка
Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.
В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию
  • Reuters

«Переговоры на этот счёт велись, в принципе, мы готовы, можем поставить, как и раньше», — цитирует РИА Новости Ахмедова.

Он напомнил, что Азербайджан располагает нефтью Azeri-light.

Ахмедов также уточнил, что по этому вопросу пока нет «ничего конкретного».

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко сообщил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить