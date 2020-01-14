В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.

«Переговоры на этот счёт велись, в принципе, мы готовы, можем поставить, как и раньше», — цитирует РИА Новости Ахмедова.

Он напомнил, что Азербайджан располагает нефтью Azeri-light.

Ахмедов также уточнил, что по этому вопросу пока нет «ничего конкретного».

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко сообщил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.