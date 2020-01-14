Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

«Думаю, вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договорённостям до конца января, достаточно большая. Но вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира всё равно будет идти по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии сообщил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

В конце декабря 2019 года белорусский лидер Александр Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.