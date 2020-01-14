Дорогая замена: в Белоруссии заявили о поиске альтернатив российской нефти

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что власти страны направили нескольким государствам коммерческие предложения по импорту нефти. Сейчас Минск закупает только российскую нефть. Эксперты считают, что любые альтернативные варианты выйдут дороже, тогда как Москва может продать нефть, от которой намерена отказаться Белоруссия, другим странам без особых проблем.

Белоруссия направила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану, а также странам Балтии коммерческие предложения по импорту нефти. Об этом рассказал первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко.

По его словам, представители Белоруссии проводят переговоры практически в ежедневном режиме.

«Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — цитирует Крутого БЕЛТА.

Вице-премьер также заявил, что власти страны считают экономически нецелесообразным платить премию российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

«Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового манёвра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счёт снижения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла», — сказал он.

В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент страны Александр Лукашенко неоднократно говорил о возможности поиска альтернативных источников поставок, если Москва и Минск не смогут решить вопрос цены на энергоресурсы. В частности, белорусский лидер заявил, что страна может перейти на реверсную систему с участием Польши. В этом случае из трёх труб нефтепровода «Дружба» в распоряжении России останется всего одна.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT высказал мнение, что действия Белоруссии больше похожи на пиар-акцию. По его мнению, вероятность того, что Москва и Минск придут к каким-то договорённостям до конца января, достаточно велика.

«Вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира всё равно будет осуществляться по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия. У нас весь спор — таможенная пошлина, которая нивелирует экономический эффект для НПЗ Белоруссии. Поэтому такие действия Минска — это скорее некий пиар», — отметил он.

Как заявил источник РИА Новости, Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Он отметил, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на $1,6 млрд в год при годовом объёме в 24 млн тонн.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

30 и 31 декабря состоялись телефонные переговоры Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Оба лидера поручили заключить контракты на поставку в Белоруссию российской нефти для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако этого сделать не удалось. Белорусская сторона заявила, что перестала получать сырьё, загрузка нефтеперерабатывающих заводов страны была снижена до технологически разрешённого минимального уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку сырья на белорусские НПЗ.

Позже заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит нефти до конца января.

Как отметил представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, у российской стороны возникли вопросы по расчётам, поэтому было решено уточнить их на встрече на уровне специалистов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT допустил, что Белоруссия может получать нефть из Польши, Украины или стран Балтии, однако все варианты поставок будут дороже, чем поставки российской нефти.

«Первый маршрут, который напрашивается, — это транзит через Украину, но для этого нужно заполнить сам нефтепровод, а он там сейчас стоит пустой. Нужно будет купить около миллиона тонн нефти, чтобы сначала его заполнить, а дальше нужно будет покупать нефть, которая будет поступать на НПЗ», — пояснил он.

Эксперт добавил, что для России это может быть выгодно.

«В начале 2000-х годов они покупали нефть в Венесуэле и тогда опробовали все варианты (альтернативных поставок. — RT)... Да, возможна закупка из альтернативных источников. Для России это даже выгодно, потому что те объёмы, которые мы не поставляем в Беларусь, мы поставляем в третьи страны, рынок нефти для этого и есть. При этом российский бюджет получит и экспортную пошлину», — отметил Юшков.