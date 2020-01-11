ФАС проведёт совещание по тарифам на транзит нефти через Белоруссию
- globallookpress.com
«Совещание с участием ФАС и МАРТ по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на 13 января», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФАС.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
9 января Лукашенко заявил, что Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые.