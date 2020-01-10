Белоруссия ввела налог на транзит нефти по своей территории

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.

Об этом информирует БЕЛТА.

Как отмечается, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций для организаций, которые осуществляют транспортировку нефти, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Кроме того, объектом налогообложения признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти магистральными трубопроводами.

Летом 2019 года Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефти по белорусской территории.