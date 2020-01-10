Белоруссия ввела налог на транзит нефти по своей территории
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Как отмечается, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций для организаций, которые осуществляют транспортировку нефти, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.
Кроме того, объектом налогообложения признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти магистральными трубопроводами.
Летом 2019 года Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефти по белорусской территории.