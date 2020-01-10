Белоруссия ввела налог на транзит нефти по своей территории

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
Белоруссия ввела налог на транзит нефти по своей территории
  • РИА Новости

Об этом информирует БЕЛТА.

Как отмечается, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций для организаций, которые осуществляют транспортировку нефти, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Кроме того, объектом налогообложения признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти магистральными трубопроводами.

Летом 2019 года Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефти по белорусской территории. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить