Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объёмы транспортировки нефти в четвёртом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по итогам работы в 2019 году будет проведён анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определён размер дальнейшего изменения тарифов.

В июне генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.