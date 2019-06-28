Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

«Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в польской компании Orlen заявили, что потребуют от российских поставщиков компенсации за грязную нефть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.