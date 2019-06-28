Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
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- РИА Новости
«Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в польской компании Orlen заявили, что потребуют от российских поставщиков компенсации за грязную нефть.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.