Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».