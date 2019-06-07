Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
  • РИА Новости

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить