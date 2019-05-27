В Минфине не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ЧП с «Дружбой»

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Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».
В Минфине не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ЧП с «Дружбой»
  • РИА Новости

«Я не думаю, что у нас там какое-то катастрофическое падение в бюджете. Думаю, что это вообще можно зачётом сделать в том числе», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос, сколько придётся возвращать из бюджета ранее заплаченных экспортных пошлин.

При этом Сазонов уточнил, что возможность зачёта необходимо обсудить с ФТС. 

Ранее в концерне «Белнефтехим» заявили, что 24 мая Белоруссия начала вытеснять по трубопроводу «Дружба» загрязнённую хлоридами нефть, накопленную в резервуарах станции «Мозырь», в направлении российской диспетчерской станции «Унеча».

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