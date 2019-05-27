Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 мая

В концерне «Белнефтехим» заявили, что Белоруссия в пятницу, 24 мая, начала вытеснять по трубопроводу «Дружба» загрязнённую хлоридами нефть, накопленную в резервуарах станции «Мозырь», в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» .

Как передаёт БЕЛТА, к настоящему времени вытеснено уже более 80 тыс. тонн топлива.

«На 00:00 часов 27 мая 2019 года с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти», — указано в тексте.

При этом отмечается, что транспортировка кондиционной нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведётся в плановом режиме.

Ранее стало известно, что представители рабочей группы России и Белоруссии должны разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба, понесённого из-за ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба», до 10 июня.

По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе» может быть менее $100 млн.