Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
- РИА Новости
«Определённое влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведёт», — заявил министр в беседе с журналистами. Слова Орешкина приводит ТАСС.
Ранее Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, назвал расчётный срок возобновления поставок чистой российской нефти до границы с Польшей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».