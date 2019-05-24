Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

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Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
  • РИА Новости

«Определённое влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведёт», — заявил министр в беседе с журналистами. Слова Орешкина приводит ТАСС.

Ранее Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, назвал расчётный срок возобновления поставок чистой российской нефти до границы с Польшей.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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