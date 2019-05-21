«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.

«К сожалению, на территории нашей страны остаётся существенный объём нефти, не соответствующей нормам по хлорорганике: порядка 1,2 млн тонн», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.

По его словам, Белоруссия по итогам мая обеспечит лишь менее 7% транзита от запланированного объёма.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в пятницу, 24 мая, состоится его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой они обсудят ситуацию с поставками нефти по «Дружбе».