«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

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Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«К сожалению, на территории нашей страны остаётся существенный объём нефти, не соответствующей нормам по хлорорганике: порядка 1,2 млн тонн», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. 

По его словам, Белоруссия по итогам мая обеспечит лишь менее 7% транзита от запланированного объёма. 

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в пятницу, 24 мая, состоится его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой они обсудят ситуацию с поставками нефти по «Дружбе».

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