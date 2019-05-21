«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
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- РИА Новости
«К сожалению, на территории нашей страны остаётся существенный объём нефти, не соответствующей нормам по хлорорганике: порядка 1,2 млн тонн», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.
По его словам, Белоруссия по итогам мая обеспечит лишь менее 7% транзита от запланированного объёма.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в пятницу, 24 мая, состоится его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой они обсудят ситуацию с поставками нефти по «Дружбе».