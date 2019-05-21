Премьер Белоруссии обсудит с Медведевым ситуацию с «Дружбой»

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в пятницу, 24 мая, состоится его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой они обсудят ситуацию с поставками нефти по «Дружбе».

«Вы знаете, что создана рабочая группа, вчера председатель концерна «Белнефтехим» вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована «дорожная карта». И некоторые её пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то что она ещё не формализована», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Он отметил, что белорусской стороне необходим ещё месяц для окончательного определения размера ущерба от поставок некачественной нефти из России.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам экономики, в ходе которого потребовал от подчинённых решения проблемы поставок «ядовитой нефти» по трубопроводу «Дружба» из России.