Москва и Минск разработают методику оценки ущерба из-за ЧП с «Дружбой» до 10 июня

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Представители рабочей группы России и Белоруссии, как предполагается, должны разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба, понесённого из-за ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба», до 10 июня.
Москва и Минск разработают методику оценки ущерба из-за ЧП с «Дружбой» до 10 июня
  • РИА Новости

Об этом говорится в протоколе по итогам встречи вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко с коллегой из России Дмитрием Козаком.

«До 10 июня 2019 года разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания с систему магистральных нефтепроводов, находящихся на территории Республики Беларусь, некачественной нефти», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Кроме того, документ предполагает выработку предложений по вариантам компенсации ущерба.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» может быть меньше $100 млн.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Россия не будет оспаривать ущерб, понесённый Минском от поступления в страну некачественной нефти.

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