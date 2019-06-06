Козак: России не несёт ущерба репутации ситуация с «Дружбой»

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большой урон репутации России.

«Исходя из того диалога, который мы имеем с потребителями российской нефти в Европе, по российской репутации это не нанесло большого ущерба», — приводит ТАСС слова Козака.

Он отметил, что Россия понесёт больше финансовые, чем имиджевые издержки.

Ранее польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.