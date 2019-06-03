Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

«Частичное возобновление поставок сырья из России трубопроводом «Дружба» наступит 10 июня — так нас информировала компания, подчеркнув, что «Транснефть» сейчас занимается очисткой нефтепровода. Однако 1 июля все три нитки нефтепровода будут включены в эксплуатацию», — говорится в сообщении PERN.

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что была достигнута концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям за загрязнённую российскую нефть.