Чистая российская нефть 9 июня поступит на границу Польши
- РИА Новости
«Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами, обсуждены, и мы надеемся, что с теми техническими мероприятиями, которые заложены в «дорожную карту», чистая нефть 9—10 числа поступит в Польшу», — приводит Интерфакс его слова.
Как сообщает ТАСС, оператор — польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen — доволен итогами переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом и информировал о предстоящем получении компенсаций за поставки загрязнённой нефти.
Ранее PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба», по итогам переговоров в Варшаве по ситуации с загрязнённой нефтью сообщил, что российская сторона обязалась к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода.