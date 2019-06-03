Чистая российская нефть 9 июня поступит на границу Польши

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Чистая российская нефть 9 июня поступит на границу Польши
  • РИА Новости

«Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами, обсуждены, и мы надеемся, что с теми техническими мероприятиями, которые заложены в «дорожную карту», чистая нефть 9—10 числа поступит в Польшу», — приводит Интерфакс его слова.

Как сообщает ТАСС, оператор — польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen — доволен итогами переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом и информировал о предстоящем получении компенсаций за поставки загрязнённой нефти.

Ранее PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба», по итогам переговоров в Варшаве по ситуации с загрязнённой нефтью сообщил, что российская сторона обязалась к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода.

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