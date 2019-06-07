Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»
  • Reuters

По его словам, европейские партнёры понимают, что в случае с указанным инцидентом какого-либо злого умысла с российской стороны не было.

«Это досадный, конечно, эпизод. Хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались... Сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было», — цитирует Чижова РИА Новости

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации страны.

В свою очередь, вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов рассказал, сколько времени потребуется на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива.

Эксперт Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил произошедшее.

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