Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».

По его словам, европейские партнёры понимают, что в случае с указанным инцидентом какого-либо злого умысла с российской стороны не было.

«Это досадный, конечно, эпизод. Хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались... Сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было», — цитирует Чижова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации страны.

В свою очередь, вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов рассказал, сколько времени потребуется на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива.

Эксперт Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил произошедшее.