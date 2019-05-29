Минфин не намерен «платить за косяки» поставщика по проблеме «Дружбы»

Министр финансов России Антон Силуанов считает неправильным «платить за косяки» поставщика, который не выполнил свои обязательства по поставке качественной нефти в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Так он ответил на вопрос о возможности снижения объёма дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнённую хлоридами в «Дружбе» нефть.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите моё мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — цитирует Силуанова ТАСС.

Как ранее отметили в российском Минфине, в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».

Также эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба».