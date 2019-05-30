В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
- РИА Новости
«По нашим прогнозам, на это (очистку. — RT) потребуется около шести-восьми месяцев», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Андронова, объём нефти, которая будет вытеснена с территории Белоруссии, составит 1,328 млн тонн, вытеснение загрязнённого топлива с территории Польши разработанным планом не предусматривается.
Кроме того, он отметил, что поступившая в Россию некондиционная нефть впоследствии будет размещена в резервуарных парках дочерних предприятий «Транснефти».
Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации вокруг трубопровода.