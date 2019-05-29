В Минфине пояснили слова Силуанова о «косяках» «Транснефти»

Пресс-секретарь вице-премьера — главы Министерства финансов России Антона Силуанова Андрей Лавров разъяснил слова министра о «косяках» поставщика, который не выполнил свои обязательства по поставке качественной нефти в ситуации с трубопроводом «Дружба».

«Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков. Качество нефти в трубе — это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Силуанов заявил, что считает неправильным «платить за косяки» поставщика в ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба».

После этого советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин отметил, что слова Силуанова — «это упрощённая оценка ситуации», а ПАО «Транснефть» в ситуации с «Дружбой» «признано потерпевшей стороной».