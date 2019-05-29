«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление первого вице-премьера Антона Силуанова — это упрощённая оценка ситуации. Совершено преступление, ведётся следствие. В его рамках ПАО «Транснефть» признано потерпевшей стороной... Полагаю, что в данном случае Антон Германович Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», — заявил журналистам советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Он добавил, что «Транснефть» не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента с нефтепроводом «Дружба».

Ранее Антон Силуанов заявил, что считает неправильным «платить за косяки» поставщика, который не выполнил свои обязательства по поставке качественной нефти в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба».