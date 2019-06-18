Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть
- Reuters
«Мы будем подавать в этом отношении претензии после окончания всех оценок», — приводит РИА Новости его слова.
9 июня российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».
Польская компания PERN, оператор нефтепровода «Дружба», сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.