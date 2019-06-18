Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть

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Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что польский концерн потребует от российских поставщиков компенсаций как за понесённые убытки в связи с поступлением загрязнённой нефти, так и за недопоставки по контрактным обязательствам.
Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть
  • Reuters

«Мы будем подавать в этом отношении претензии после окончания всех оценок», — приводит РИА Новости его слова.

9 июня российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

Польская компания PERN, оператор нефтепровода «Дружба», сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.

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