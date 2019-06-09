Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Соответствующая технологическим стандартам качества российская нефть стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

«Сегодня, 9 июня, в 07:11 открыт приём на ПСП «Адамова Застава». Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию», — приводит ТАСС сообщение «Транснефти».

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Польская компания PERN — оператор трубопровода «Дружба» — по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.