Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

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Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.
Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Сегодня утром была возобновлена закачка незагрязенной органическим хлором нефти в систему транспортировки PERN», — приводят РИА Новости слова пресс-секретаря компании Катажины Красиньской.

9 июня российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

В концерне «Белнефтехим» сообщили, что Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти

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