Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
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- РИА Новости
«Сегодня утром была возобновлена закачка незагрязенной органическим хлором нефти в систему транспортировки PERN», — приводят РИА Новости слова пресс-секретаря компании Катажины Красиньской.
9 июня российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».
В концерне «Белнефтехим» сообщили, что Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.