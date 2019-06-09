Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.

«Сегодня утром была возобновлена закачка незагрязенной органическим хлором нефти в систему транспортировки PERN», — приводят РИА Новости слова пресс-секретаря компании Катажины Красиньской.

9 июня российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

В концерне «Белнефтехим» сообщили, что Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.