Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн «грязной» нефти

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Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн «грязной» нефти.
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн «грязной» нефти
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении Белнефтехима.

Отмечается, что проведённая работа позволила поставить на польскую границу чистую нефть по трубопроводу «Дружба».

Согласно плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тысяч тонн.

«Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа», — отметили в Белнефтехиме.

Ранее российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

Польская компания PERN — оператор трубопровода «Дружба» — по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщала, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

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