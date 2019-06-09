Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн «грязной» нефти.

«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении Белнефтехима.

Отмечается, что проведённая работа позволила поставить на польскую границу чистую нефть по трубопроводу «Дружба».

Согласно плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тысяч тонн.

«Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа», — отметили в Белнефтехиме.

Ранее российская «Транснефть» сообщила, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

Польская компания PERN — оператор трубопровода «Дружба» — по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщала, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.