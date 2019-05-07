«На экспорт ситуация не повлияла»: по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека

Правоохранительные органы задержали четырёх человек по делу о загрязнении сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, их подозревают в краже, организации преступного сообщества, а также приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Кроме того, установлены компании, осуществлявшие передачу некондиционной нефти. В то же время эта ситуация не повлияла на добычу и экспорт, по магистрали уже идёт качественное сырьё. В министерстве предложили ряд мер, которые помогут предотвратить подобные происшествия впредь.

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека, сообщил на заседании правительства 7 мая глава Минэнерго Александр Новак.

«Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража»), 210 («Организация преступного сообщества») и 215.2. («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», — сказал министр.

Следствие также выявило группу компаний, которая осуществляла передачу некондиционной нефти. Как отметил Новак, материалы проверки переданы в прокуратуру. ФСБ и СК проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий.

Вместе с тем ситуация c загрязнением нефти в магистрали «Дружба» не повлияла на добычу и экспорт сырья из России, рассказал Новак.

«В целом на объёмы добычи и на экспорт из Российской Федерации эта ситуация не повлияла, поскольку потоки были оперативно перенаправлены и компании продолжают работать в штатном режиме», — приводит РИА Новости слова министра.

Министр также рассказал, что российская нефть, удовлетворяющая всем качественным характеристикам, поступит в порт Усть-Луга (Ленинградская область) утром 8 мая.

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По словам Новака, компания «Транснефть» перешла на ежесуточный режим контроля качества сырья по показателю содержания хлорорганических соединений, которые стали причиной апрельского инцидента.

«Все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических — один раз в 10 дней — в категорию приёмо-сдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля», — добавил министр.

После инцидента в Минэнерго также предложили провести проверки всех коммерческих пунктов учёта нефти и утвердить обязательную аккредитацию для лабораторий, проверяющих качество сырья. Новак предложил поручить непосредственную проверку Ростехнадзору и Росстандарту, а вопрос аккредитации направить в Росстандарт и Росаккредитацию.

Кроме того, министр считает необходимым увеличить штраф за нарушение требований техрегламента качества нефти.

«Для юридических лиц штраф сегодня составляет всего 300 тысяч рублей, предлагается сделать этот штраф оборотным, до 2% от оборота для юридических лиц», — сказал министр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что после инцидента с «Дружбой» следует сделать персональные выводы.

«Надо отладить всё так, чтобы с точки зрения технологического контроля всё было безукоризненно, сделать выводы — выводы и персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает», — сказал премьер.

Следственный комитет России также сообщил, что двое фигурантов дела объявлены в розыск.

«В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также назвала подозреваемых, которые с августа 2018-го по апрель 2019 года в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей. Среди фигурантов дела —генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

Как рассказала Петренко, «в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в её состав хлорсодержащих соединений».

«Самоконтроля недостаточно»

19 апреля белорусская сторона сообщила, что через нефтепровод «Дружба» на протяжении нескольких дней поступает нефть с повышенным содержанием хлоридов.

Эта магистраль поставляет нефть из России в направлении Белоруссии, далее сырьё поступает в Польшу, а затем в Германию, по южной ветке направляется через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. В Москве пообещали принять срочные меры для разрешения проблемы.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым, в ходе которой отметил экономический, материальный и имиджевый ущерб от ситуации на нефтепроводе.

Токарев подчеркнул, что компания не снимает с себя ответственности за инцидент. Путин в ответ заметил, что существующая система контроля не справляется с возложенными на неё задачами.

«Значит, самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему», — заключил глава государства.

4 мая качественная российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии, заявили в Минэнерго. 6 мая компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал ситуацию на нефтепроводе серьёзной. Однако последствия этого инцидента вряд ли окажутся существенными, если качество вернётся на прежний уровень, считает эксперт.

«История значительная, но и преувеличивать её не стоит … Говорить о том, что подорвано доверие к российской нефти, тоже не стоит. Аварии случаются, ничего страшного не происходит», — сказал Юшков.

По его мнению, последующие поставки качественной нефти означают, что сырьё будут покупать и далее.

«Сейчас важно устранить последствия всей этой истории, чтобы в нефтепроводах опять шла качественная нефть, очистить ту нефть, которая была загрязнена и опять же её продать. А дальше будет выяснение, кто виноват и кому предоставлять иски», — считает эксперт.